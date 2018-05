“سلامة” يشارك في اجتماع منظمة الحوار الاستشارية بامستردام

المتوسط :

شارك المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الخاصة ب منظمة الحوار الاستشارية “DAG ” في أمستردام لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا ودور البعثة الأممية في إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال التوافق بين الأطراف.

وبحسب موقع منظمة الحوار الاستشارية، فأن الجلسة التي حضرها وزير الخارجية الهولندي، “ستيف بلوك” والمدعية العامة للجنايات الدولية “فاتو بنسودا”، جاءت لبحث الحوارات السياسية بين الجماعات المسلحة والحكومات والمنظمات الدولية في حالات النزاع

جدير بالذكر بأن “DAG “تعد منظمة مستقلة تهدف إلى تحقيق الحوار السياسي للحد من العنف، ووقف إطلاق النار ونزع السلاح في البلدان التي تعاني من الصراعات.

