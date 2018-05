المتوسط:

بمشاركة عميد بلدية سرت، انطلقت فعاليات ورشة عمل حول إصلاح قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية برعاية وزارة الحكم المحلي.

وشارك في هذه الفاعلية، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، وعدد من وكلاء وزارات حكومة الوفاق الوطني وعدد من عمداء البلديات والقانونيين بالبلديات وعمداء كليات القانون بالجامعات الليبية ولفيف من المختصين بقانون الإدارة المحلية ومدراء الإدارات والمكاتب وعدد من موظفي الوزارة.

The post انطلاق ورشة عمل حول إصلاح قانون الإدارة المحلية بسرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية