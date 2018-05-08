الناطق باسم السراج: التحقيق متواصل لكشف ملابسات الهجوم على المفوضية

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، أن لجنة التحقيق تواصل أعمالها المكثفة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح السلاك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بطرابلس، أن التحقيق متواصل بمتابعة مستمرة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وإشراف مباشر من وزير الداخلية.

وقال السلاك، إنه بالتوازي مع التحقيقات جرى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

ونقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديموقراطي وإجراء الانتخابات، مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وبخصوص ملف الفساد، أوضح السلاك أن فائز السراج قد أصدر تعليماته لفتح تحقيق في اتهامات بالفساد التي طالت عددا من المسؤولين للتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها إن ثبتت، مع التأكيد على دعمه لجهود مكافحة الفساد.

وتحدث الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي عن ملف المهجرين في الخارج، مؤكدا أن لجنة متابعة شؤون المهجرين في الخارج ستبدأ في مباشرة أعمالها وعقد اجتماعاتها اعتبارا من الأسبوع القادم، ليتم التواصل المباشر مع المهجرين في الخارج وتسوية أوضاعهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة.

كما أكد محمد السلاك، تحويل وزارة المالية مرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل إلى المصرف المركزي، وذلك بمختلف القطاعات الحكومية على مستوى ليبيا بالكامل (شرقا وغربا وجنوبا).

يذكر أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس قد تعرض يوم الأربعاء الماضي لهجوم مسلح، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 19 أخرين من عناصر الأمن وموظفي المفوضية.

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