الذكرى الخامسة والأربعون لتأسيس روضة الحنان بهون

أقامت روضة الحنان للطفل، بهون في بلدية الجفرة، اليوم ، احتفالية بمناسبة ذكرى مرور 45 عام منذ تأسيسها بمشاركة قرابة 100 طفل وبحضور أطفال المنطقة وعدد من أولياء الأمور والعائلات.

وقدم أطفال الروضة خلال الحفل فقرات فنية إنشادية.

وقالت مديرة الروضة زهرة محمد أمحمد العكشي إن “الهدف من الاحتفال هو بث الفرح والسرور في نفوس الأطفال ، وإبراز مناشط المربيات والأطفال من أجل تحفيزهم على العطاء وبذل الجهد”.

واضافت إن “روضة الحنان تعتبر ثالث رياض للأطفال على مستوي ليبيا تأسست سنة 1973 مشيرة إلى أن الأعمال اقيمت بالمجهودات الخاصة بالمساعدة من أولياء الامور”

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