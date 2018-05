المتوسط :

ثمن المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” الجهود المبذولة من قبل قبائل التبو لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الانسانية لليبين للمشاركة في الجلسات التشاورية للملتقى الوطني الليبي في مدينة سبها.

ورحب سلامة ،اليوم الثلاثاء، في تغريده له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالخطوة التي اتخذها من قبل قبائل التبو بتغليب لغة الحوار على صوت السلاح في لقاء وطني ناجح.

