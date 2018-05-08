مجلس الدولة يبين موقفه من التطورات العسكرية في محيط درنة

ليبيا- أصدر مجلس الدولة بيانا بشأن أحداث مدينة درنة أشار فيه إلى متابعته لما وصفها “التطورات المسلحة الخطيرة” الواقعة في مدينة درنة والتي تشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين بالإضافة إلى تأكيده على جملة المبادئ ذات الصلة بتطورات الأحداث بالمدينة.

البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أكد فيه المجلس أن سلامة وحماية المدنيين تكفلها جميع الشرائع السماوية والأعراف الوطنية والدولية حربا وسلما وأن ما يتعرض له أهالي مدينة درنة المدنيين من إنتهاكات إنسانية جراء الحصار الجائر الذي يعد أمرا مخالفا لكل ما سبق داعيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب والبعثة الأممية في ليبيا والمنظمات ذات العلاقة إلى ضرورة وقف التحشيد العسكري ومعالجة تداعيات الحصار الجائر على المدنيين.

وشدد مجلس الدولة على أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية من دواء وغذاء وسلع ضرورية وتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية والأدوية وتسهيل دخول وخروج أهالي مدينة درنة من مدينتهم وعدم التعرض لهم أو قمعهم تحت أي تمييز بسبب الهوية في وقد يؤكد فيه المجلس على موقفه الثابت والراسخ من ضرورة محاربة الإرهاب والقضاء عليه بمختلف الوسائل وفق ما تنص عليه الفقرة الـ17 من المبادئ الحاكمة في الإتفاق السياسي.

ونصت المادة وفقا لبيان مجلس الدولة على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها والإلتزام بمسؤولية الدولة الحصرية عن مكافحة الإرهاب على أن تلتزم بالإجراءات القانونية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالإتفاقيات والمواثيق والمعايير بهذا الخصوص.

وتوجه المجلس في بيانه إلى القبائل المجاورة لمدينة درنة وكل قبائل برقة الذين ساهموا طوال تأريخ ليبيا المعاصر في ترسيخ السلم الإجتماعي بضرورة التدخل العاجل وتجنيب المدينة وأهلها المدنيين ويلات هذه الحرب والمساهمة مع مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي في رفع الحصار عن مدينة درنة والبحث عن حل سلمي تحت شرعية الدولة الليبية.

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