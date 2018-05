المتوسط :

لقى شاب مصرعه في انفجار لغم أرضي خلفته الجماعات الإرهابية في عمارة بن هلوم بميدان الشجرة في بنغازي.

ورجح مصدر مطلع بأن الشاب يعد من جامعي الخردة والمعادن من المناطق التي تعد ساحات معارك، منوها بأن رجال الهندسة العسكرية أطلقوا تحذيرات عدة للأهالى بعدم التجول أو الاقتراب من المناطق التي لم يتم تمشيطها بالمدينة

The post وفاة شاب في انفجار بلغم إرضي في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية