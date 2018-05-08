مكافحة المخدرات تعلن إحصائية ضبطياتها في 3 أشهر

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنها ضبطت حوالي أكثر من 35 كليو جرام من مخدر الحشيش و300 غرام من مخدر الكوكايين خلال الفترة بين شهري يناير ومارس الماضيين.

وأضافت الإدارة أن عدد الأقراص المخدرة المضبوطة في نفس القترة بلغ 28460 قرص بالإضافة إلى 3502 زجاجة من الخمور.

وقالت الإدارة، إن عدد القضايا المسجلة خلال نفس الفترة وصل إلى 187 متهم، 176 منهم ليبيون، و4 عرب و7 أجانب.

وكان أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت في أبريل الماضي 65 كيلوا من مخدر الحشيش داخل شحنة أحذية قادمة من المغرب .

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