اتفاق ليبي أمريكي أممي بضرورة إجراء انتخابات على قاعدة دستورية

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، فإن الاتفاق يقضي بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، لتنتهي المراحل الانتقالية وتدخل البلاد في مرحلة سياسية مستقرة.

يُذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد قدّم مقترحا في نوفمبر المنصرم يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

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