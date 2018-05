“الاستشاري” يدعو إلى وقف التحشيد العسكري في درنة

المتوسط :

دعا مجلس الدولة الاستشاري مجلس النواب و المجلس الرئاسي والبعثة الاممية والمنظمات ذات العلاقة، إلى ضرورة وقف التحشيد العسكري، ومعالجة تداعيات ما وصفه بـ”الحصار الجائر على المدنيين بدرنة”، مناشدا كذلك القبائل المجاورة للمدينة وكل قبائل برقة بالتدخل العاجل وتجنيب المدينة وأهلها المدنيين ويلات هذه الحرب. والبحث عن حل سلمي تحت ما وصفه البيان بـ”شرعية الدولة الليبية.”

وطالب الاستشاري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية من دواء وغذاء وسلع ضرورية للمدينة، وكذلك تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والأدوية، وتسهيل دخول وخروج أهالي درنة وعدم التعرض لهم، او وقوعهم تحت اي تمييز بسبب هويتهم.

وأكد الاستشاري،على موقفه الراسخ بضرورة محاربة الارهاب والقضاء عليه بمختلف الوسائل، وفقا لما تنص عليه الفقرة 17 من المبادئ الحاكمة لاتفاق الصخيرات.

