مركز طبرق الطبي : تضخيم إعلامي من قناة النبأ بشأن عدد ضحايا الجيش في درنة

ليبيا – نفى مركز طبرق الطبي اليوم الثلاثاء ما نقلته قناة النبأ حول وصول عدد من القتلى والجرحى من عناصر القوات المسلحة إلى المركز .

المركز أكد في بيان له أن كل ماجاء في خبر القناة عارٍ عن الصحة ، مشيراً بأن المركز أستقبل أمس الاثنين 13 جريحاً من قوات الجيش المقاتل في محاور مدينة درنة .

وأوضح المركز أن من بين المصابين قتيلين فقط مضيفا بأن المدير العام لمركز طبرق الطبي فرج عبدالله الجالي أصدر تعليماته العاجلة بإعلان حالة الاستنفار الطبي لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعلان حالة الطوارئ بالمركز لاستقبال المصابين والحالات الحرجة.

مركز طبرق الطبي أكد بأن كل الأخبار الرسمية تنشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك.”

المرصد – متابعات

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