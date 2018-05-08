شهيدان وثلاثة عشر جريحا في حرب تحرير درنة

طبرق-العنوان

أسفرت المواجهات القتالية بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية في درنة اليوم الثلاثاء إلى استشهاد جنديين وإصابة 13 آخرين، وفق ما أفاد به مكتب الإعلام في مركز طبرق الطبي.

وقال مكتب الإعلام بالطبي “إن المركز استقبل اليوم الثلاثاء 13 جريحا وشهيدين من جنود القوات المسلحة المقاتلة في محاور درنة”.

وأضاف المكتب، أن المدير العام للمركز الدكتور فرج عبد الله الجالي أصدر تعليماته العاجلة بإعلان حالة الاستنفار الطبي لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإعلان حالة الطوارئ بالمركز وذلك لاستقبال المصابين والحالات الحرجة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الإثنين انطلاق “ساعة الصفر” لتحرير درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية.

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