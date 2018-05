المتوسط:

كشف مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، عنْ أنَّ الخميس القادم موعد توزيع السيولة على مصارف المنطقة الشرقة، وبذلك يكون يوم الأحد المقبل يوم السحب للمواطنين مع مراعاة ظروف النقل.

وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بالمركزي رمزي الأغا، إنَّ القيمة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية تبلغ 300 مليون دينار.

ووزعت السيولة على المصارف بالدينار الليبي، حيث منح مصرف الجمهورية 75 مليونا، ومصرف الوحدة 75 مليونا، ومصرف التجاري الوطني 65 مليونا، ومصرف شمال أفريقيا 27 مليونا، ومصرف الصحاري 25 مليونا، ومصرف التجارة والتنمية 20 مليونا، ومصرف المتوسط 6 ملايين، ومصرف الاجماع العربي 5 ملايين، والمصرف الزراعي مليونان.

The post الأحد القادم.. موعد السحب بمصارف المنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية