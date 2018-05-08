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استنفار وطوارئ بمركز طبرق الطبي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المدير العام لمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، حالة الاستنفار الطبي لكافة العناصر الطبية، والطبية المساعدة، وحالة الطوارئ في المركز، لاستقبال المصابين والحالات الحرجة من معركة تحرير درنة.

وعقد اجتماع موسع في المركز، الثلاثاء، ضم عميد بلدية طبرق، والمدير العام للمركز، وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، تناول الترتيبات الأمنية داخل مدينة طبرق بشكل عام ومركز طبرق الطبي بشكل خاص.

ووفق مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، فقد تابع الاجتماع حالات الجرحى الموجودين بالمركز من الجيش الوطني، وإمكانية توفير المتطلبات والاحتياجات الطبية لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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