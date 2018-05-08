تكريم المشاركين بالدورة الأولى التي تُؤهل لمنصب «مراقب مالي معتمد»

عين ليبيا

تواصلا للسلسلة التدريبية التي ينظمها مكتب التدريب والتعاون الدولي بالهيئة وبرعاية معهد الدراسات المصرفية والمالية أقيمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 -5 – 2018 بقاعة الاجتماعات بفندق راديسون بلو (المهاري) بطرابلس احتفالية تكريم للموظفين المشاركين في الدورة الأولى (مراقب مالي معتمد).

وحضر مراسم التكريم كلا من السادة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومستشار مدير معهد الدراسات المصرفية والمالية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وعلى هامش التكريم ألقيت العديد من الكلمات عبرت في مجملها على نجاح وأهمية الدورات علميا وعمليا والتي من شأنها أن تساهم مستقبلا بالارتقاء بالعمل الرقابي، وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشاركين ومنحهم شهادات تخرج معتمدة.

كما قدم معهد الدراسات المصرفية والمالية شهادة تقدير لهيئة الرقابة الإدارية.

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