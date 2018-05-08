المشري يطالب السراج بسداد مستحقات على مجلس الدولة بقيمة 15مليون دينار

ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة خالد المشري أول أمس الأحد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بسداد التزامات مستحقة على مجلس الدولة بقيمة 15مليون عن السنة الماضية وما قبلها.

المشري أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة عنه بأن مجلس الدولة عجز عن سداد المستحقات التي تشمل مكافآت الأعضاء و مرافقيهم و بعض الإلتزامات الأخرى الخاصة كديون سابقة لصالح شركة ليبيا للاتصالات وشركة البدائل المكلفة بصيانة منظومة تكييف القاعات .

وثمن رئيس مجلس الدولة جهود الرئاسي في تهيئة الظروف المواتية لعمل مؤسسات الدولة و القيام بالمهام المنوطة بها،معربا عن أمله بأن يتم الموافقة على صرف المبلغ المطلوب.

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