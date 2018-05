 إحالة 93 محطة وقود للنائب العام بتهمة تهريب الوقود

المتوسط:

أوقفت لجنة الوقود والغاز تزويد 93 محطة وقود تقع في نطاق المنطقتين الغربية والجنوبية،موضحة في كشف أصدرته أسماء المحطات التي تم إحالتهم إلى مكتب النائب العام للتحقيق في اتهامات ببيع الوقود بالسوق السوداء.

وأعلنت اللجنة، في بيان مقتضب لها على صفحة التواصل الاجتماعى ” الفيسبوك” عن حملة تفتيش موسعة في المنطقة الغربية والجنوبية لمتابعة المحطات المغلقة، والتي استلمت شحناتها من الوقود وتم بيعها للسوق السوداء.

