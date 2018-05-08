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 إحالة 93 محطة وقود للنائب العام بتهمة تهريب الوقود

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أوقفت لجنة الوقود والغاز تزويد 93 محطة وقود تقع في نطاق المنطقتين الغربية والجنوبية،موضحة في كشف أصدرته أسماء المحطات التي تم إحالتهم إلى مكتب النائب العام للتحقيق في اتهامات ببيع الوقود بالسوق السوداء.

وأعلنت اللجنة، في بيان مقتضب لها على صفحة التواصل الاجتماعى ” الفيسبوك” عن حملة تفتيش موسعة في المنطقة الغربية والجنوبية لمتابعة المحطات المغلقة، والتي استلمت شحناتها من الوقود وتم بيعها للسوق السوداء.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • متى يتحرك الطيران لقصف السيارات المحملة بالوقود المتجهة الى تونس وتفجيرها ومتى تتحرك الجرافات الات تسوية التربة لتسوية كل محطات الوقود المؤسسة للتهريب – هل تصدقون ان اقرب مسافة بين محطتين للوقود هي 200 متر فقط – متى تحاربون التهريب يا من تكذبون على الناس لتاسيس دولة – لن تكون دولتكم الا على جثثكم في الغرب الليبي ان شاء الله

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