مرور بئر الأشهب يطلق حملة توعوية بالمدينة

بئر الأشهب-العنوان

أطلق قسم المرور والتراخيص ببئر الأشهب اليوم الثلاثاء حملة توعوية من خلال جولة لرجال قسم المرور بالشوارع الرئيسية بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد وذلك لرفع الثقافة المرورية لدى المواطنين.

وقام قسم المرور خلال المسيرة بتنبيه المواطنين بأهمية حزام الأمان وحثهم على عدم السرعة في القيادة وإزالة الزجاج المعتم ومطالبتهم باحترام القواعد المرورية.

كما فام قسم المرور بتوزيع المنشورات التوعوية للسلامة المرورية على المواطنين بهدف نشر الثقافة المرورية بين مواطني المدينة.

وحضر الحملة مدير الأمن بالمدينة ورئيس قسم التفتيش والمتابعة ورؤساء الأقسام بمراكز المرور.



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