المتوسط:

قام مركز سبها الطبي، بتوفير الاحتياجات الطبية العاجلة من الأدوية، حيثُ وصل جزء منها إلى جهاز الإمداد عن طريق وزارة الصحة المفوضة في حكومة الوفاق.

وقال رئيس لجنة الأزمة بقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية، عبد الرحمن عريش، إن الإمدادات التي وصلت مكونة من 400 صنف طبي تقريبا، حيث تم توفيرها عن طريق الشراء العاجل، وليس التوريد، مضيفا أن هذه الأدوية التي تم توفيرها حاليا أدوية عامة كأدوية السكر، والأشربة.

The post «سبها الطبي» يُوفر الاحتياجات الطبية العاجلة للمرضى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية