آمر المنطقة الغربية يأمر بإعادة تسمية غرفة عمليات محاربة “داعش” الإرهابي

أصدر آمر المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني “أسامة عبد السلام جويلي” قرارا يقضي بإعادة تسمية غرفة عمليات محاربة “داعش” الإرهابي باسم الغرفة الأمنية صبراته.

وكلف الجويلي، في بيان له أطلعت ” المتوسط على نسخة منه”، لواء عمر المبروك أحمر آمرا للغرفة الأمنية صبراته، مشيرا بأن مهام الغرفة تتحدد طبقا لقرار القائد الأعلى للجيش لببسيبي رقم 125 لسنة 2017 بشأن الغرف الأمنية و تحديد واجباتها.

