«مديرية طرابلس» تقر خُطة أمنية جديدة لتأمين المدينة

أفاد مدير مديرية أمن طرابلس صلاح السموعي، بأنَّ الخُطة الأمنية لتأمين مدينة طرابلس جاهزة للاعتماد، حيثُ سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع السموعي، خلال تصريحات صحافية، أنَّ الخطة التي وضعت في طرابلس ستطبق في المدن المجاورة للعاصمة بعد تنفيذها في مدينة طرابلس.

وأشار السموعي، إلى أنَّ التحقيقات مستمرة فيما يخص التفجير الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات.

جديرٌ بالذكر، أنَّ مديرية أمن طرابلس أعلنت الأسبوع المنصرم قد أعلنت أنها تعمل لوضع خطة لتأمين العاصمة ومؤسسات الدولة.

