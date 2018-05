المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ فريق إطفاء هيئة السلامة الوطنية قام بزيارة إلى مدرسة الراية الثانوية للبنات بمنطقة غوط الشعال بطرابلس.

وأضاف وزارة الداخلية عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ هذه الزيارة تأتي لإعطاء محاضرة عن الحرائق وأنواعها وطرق إخمادها وتدريب عملي عن استعمال أسطوانة الإطفاء، وذلك ضمن نشاطها التوعوي.

The post «السلامة الوطنية» تُنظم محاضرات عن طرق إخماد الحرائق بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية