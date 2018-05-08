تنظيم داعش الإرهابي يتبنى هجوم ” بوابة التسعين ” ويعلن عن كنية منفذه

ليبيا – أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف صباح اليوم بوابة ” التسعين ” الواقعة شرقي مدينة سرت بواسطة مهاجم إنتحاري .

وفى بيان له تابعته صحيفة المرصد بعد ان نشره عبر ذراعه الاعلامي وكالة حق التي تعمل بالتوازي مع وكالة أعماق إدعى التنظيم مقتل 13 شخصاً مما وصفه بالجيش الليبي المرتد وذلك على حد زعمه .

وكشف داعش الارهابي عن كنية مهاجمه الانتحاري وهو ابوحفص المهاجر وذلك فى دلالة على أن المهاجم أجنبي وغير ليبي دون ان يعلن عن جنسيته فيما يأتي هذا الهجوم بعد اقل من اسبوعين عن هجوم آخر تبناه التنظيم واستهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتزامن مع هجمات على مقار انتخابية فى العراق وخاراسان .

وكان التفجير قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص فقط أحدهم رجل مُسن من سكان المنطقة ويدعى محمد العلواني بعد ان أقدم انتحاري آخر تعطلت سيارته على قتله وفقاً لما افاد المرصد مدير امن راس لانوف العقيد عبدالسلام الحسوني.

اما القتيلين الاخرين هما الجندي مروان اقويدر التابع للكتيبة 155 التابعة للقيادة العامة ومدني تصادف عبوره من البوابة اثناء الهجوم ويدعى ميلاد البركي .

يشار الى أن ذات البوابة كانت قد تعرضت بإستهداف أرهابي مماثل في 10 فبراير الماضي بسيارة مفخخة يقودها إنتحاري ويكني أبا عادل الانصاري وتبنى التنظيم الارهابي الهجوم .

المرصد – خاص

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