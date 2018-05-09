شورى درنة : هناك مخطط لطرد سكان مدينتنا وتوطين مهجري تاورغاء بدلاً عنهم

ليبيا- زعم المتحدث بإسم مايسمى مجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري عدم تأثرهم بالعمليات العسكرية الدائرة فى محيط المدينة مقللاً من أهميتها وحجم خسائرها فى صفوفهم .

المنصوري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء المذاع عبر قناة التناصح وتابعته صحيفة المرصد بأن داخل مدينة درنة يشهد إستقرارا أمنيا بوجود العميد يحيى أسطى عمر مسؤول الملف الأمني الذي قال انه يقوم بواجباته الأمنية بالتعاون مع مدير الأمن فيما شهدت المدينة الأحد تظاهرات واسعة للأهالي ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس البلدي ومجلس الحكماء لإستنكار وشجب التدخل الإقليمي.

وأشار المنصوري إلى أن المجلس يدافع عن مدينة درنة التي لن يرضى شرفائها وثوارها وأحرارها بعار وذل التدخل الأجنبي فيما لم يرفض المجلس أي تواصل من أجل مصلحة المدينة في وقت يرى فيه أن هنالك مؤامرات من “حكومة السراج ” وبعض التكتلات في المنطقة الغربية الساكتة عن “الإجرام” وكأن شيئا لم يحدث في درنة متهما الجيش بالإتيان بمرتزقة من حركة العدل والمساواة السودانية الذين يتواجدون في المنطقة الممتدة من بوابة الـ200 إلى منطقة الرباعي جنوب مرتوبة.

وأضاف بأن هؤلاء يختلطون بشباب من المناطق المجاورة لمدينة درنة في وقت يعد فيه الأخطر والأدهى من ذلك هو وجود غرفة عمليات عمر المختار منطقة الأبرق ومطاره وهي تعج بجنسيات أجنبية مسؤولة عن تسيير الطائرات للتجسس على أهالي المدينة.

وفى مداخلة أخرى عبر قناة النبأ حاول المتحدث باسم شورى درنة على تأجيج الفتنة القبلية داخل المدينة ورسم طابع قبلي للصراع داخلها وتأجيج سكانها بما يدل عن حاجتهم لمزيد من دعم السكان لهم قائلاً :

” احب ان انوه عن امر خطير جداً جداً جداً ولا بد ان ينتبه له اهالي درنة خاصة وليبيا عموماً ، في الايام السابقة ظهر عميد بلدية تاورغاء ونائبها بمجلس النواب ومسؤول ما يسمى غرفة عمليات عمر المختار سالم الرفادي وطلب منهم ان يمدوهم بمتطوعين من تاورغاء لكي يتم بعد التحرير المزعوم توطين التاورغيين في مدينتنا مع طرد اهالي درنة كما يزعمون من قبائل التواجير والمصاريت الى منطقة تاورغاء كأنتقام لتاورغاء المهجرة ” .

المرصد – متابعات

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