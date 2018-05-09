بنغازي.. تركيب عدد مِن «الفصُول المتنقلة» بالمناطق المتضررة

عين ليبيا

بلدية بنغازي تستكمل تركيب عددا من الفصول الدراسية المتنقلة في بعض المناطق المتضررة، سعيا لإعادة الاستقرار إلى المناطق والأحياء المتضررة بالمدينة وبناء على مذكرة التفاهم ما بين عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.

وقام مكتب المشروعات ببلدية بنغازي و مصلحة تقنيات و صيانة المرافق التعليمية بنغازي بتركيب عدد (31) فصل دراسي متنقل بعدة مناطق بلدية بنغازي وزعت عن النحو التالي:

عدد (10) فصول دراسية متنقلة وصيانات حمامات بمدرسة برقة بمنطقة القوارشة.

عدد ( 4) فصول دراسية متنقلة بروضة البراءة بمنطقة الليثي شارع الحجاز.

عدد ( 4) فصول دراسية متنقلة بمدرسة الحليس في كابو نازحي تاورغاء وتركيب عددا من المكيفات بالإضافة لإنشاء 3 دورات مياه وكذلك خزان للمياه الصرف الصحي.

عدد (4) فصول دراسية متنقلة بمدرسة شعماش وإنشاء 6 دورات مياه وصيانة الأخرى.

عدد (4) فصول دراسية متنقلة بمدرسة قنفودة وصيانة عدد 6 دورات مياه.

عدد (5 ) فصول دراسية متنقلة بمدرسة سيدي منصور وصيانة دورات المياه وكذلك الانتهاء من أعمال إنشاء سياج خراساني بلغ طوله 100 مترا.

وتسعى بلدية بنغازي على توفير عدة فصول دراسية متنقلة إضافية لبعض المناطق المتضررة الأخرى.

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