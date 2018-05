محاسبة الوفاق تتهم “ميليشيا غنيوة” باختطاف أحد أعضائها

المتوسط:

اتهم رئيس ديوان المحاسبة التابعة لحكومة الوفاق الوطني ، خالد شكشك، إحدى الميليشيات المسلحة التابعة للأمن المركزي في بوسليم المعروفة بمليشيا غنيوة الككلي باختطاف عضو ديوان المحاسبة، أحمد محمد العمامي

جاء ذلك خلال شكوى قدمها “شكشك” إلى النائب العام، موضحا بأن الميليشيا قامت باختطاف “العمامي” من أمام منزله ، في ال 29 من الشهر الماضي بناءً على تعليمات من مدير الإدارة العامة للرقابة على حسابات الجهات الأمنية والعسكرية لطفي الحراري، مطالبا النائب العام بالتحقيق معه و إتخاذ الاجراءات اللازمة حياله وحيال استخدامه كونه استغل وظيفته كمأمور ضبط قضائي تابع لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق.

وأعتبر شكشك أن عمليات الاختطاف وسيلة ضغط على الديوان لتمرير معاملات لازالت تحت الفحص والبحث، مؤكداً أن الجهة التي قامت باحتجاز مدير عام الإدارة خاضعة لرقابته بموجب القانون.

وأضاف “شكشك” في بلاغه، أن الميليشيا الخاطفة ادعت بعد التواصل معها أن عملية القبض تمت بناء على تعليمات النائب العام، بمشاركة جهازي المخابرات والمباحث العامة، مشيراً إلى الاجهزة المذكورة لم تفيد الديوان بأي سند قانوني يجيز هذا التصرف بعد تواصله معها.

