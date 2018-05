المتوسط :

أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الارهابي الذي استهدف صباح امس الثلاثاء، بوابة التسعين الواقعة شرقي مدينة سرت.

وأوضحت وكالة اعماق الذراع الاعلامي للتنظيم الإرهابي، أن انتحاري كنيته “ابوحفص المهاجر” هو من نقذ الهجوم الانتحاري على نقطة للكتيبة 155 التابعة لقوات الجيش ، مؤكدة تجاوز الانتحاري لكل الحواجز الامنية ليفجر نفسه في تجمع لعناصر النقطة ما اسفر عن مقتل وإصابه 13 جندى من قوات الجيش وتدمير عدد من الآليات،حسب مزاعمها.

The post “داعش” الإرهابي يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري ببوابة التسعين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية