رئيس «العامة للثقافة» يستقبل عضو مجلس النواب عن بلدية غات

استقبل رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، في مكتبه بديوان الهيئة، أمس الثلاثاء، عضو مجلس النواب عن بلدية غات صالح همة، وعميد بلدية غات السيد قوماني محمد، ووفد من البلدية، بحضور محمد السقاط مستشار رئيس الهيئة للجنوب.

تناول اللقاء البحث في عدد من القضايا والشؤون الثقافية التي تعني مدينة غات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه الشأن الثقافي في المنطقة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة سبل التحضير والإعداد لفعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان غات السياحي الدولي.

