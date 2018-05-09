المقاتلات الليبية تدمر 10 عربات مسلحة تابعة للإرهابيين في درنة

بنغازي — سبوتنيك. وقال المنفور في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن “قوات سلاح الجو الليبي قصفت رتلا من 10 عربات مسلحة للجماعات الإرهابية في منطقة سيدي عزيز جنوب مدينة درنه”، مضيفاً أنه “شوهدت النيران تشتعل في معظمها”.

يشار أن طائرات سلاح الجو الليبي قد نفذت الجمعة الماضي 4 مايو/أيار 2018، ضربات جوية دقيقة، على معاقل الإرهابيين في محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد.

وقال المنفور في تصريح سابق لوكالة سبوتنيك أن قوات سلاح الجو العربي الليبي نفذت الجمعة 4 أيار/مايو، ضربات جوية موفقة على مواقع وتمركزات للجماعات الإرهابية في محاور القتال بمدينة درنة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات بين عناصر الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عن بدء ساعة الصفر لتحرير المدينة.