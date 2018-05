المتوسط :

أفادت لجنة الأزمة و الغاز بشركة البريقة عن تحويل كميات هائلة من المنتجات النفطية والغاز المسال إلى مستودع سبها النفطي.

وأشارت إدارة منطقة مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط ، بأن الشحنة تتمثل في 4.200 ملايين لتر من البنزين ، إضافة إلى 58 شاحنة تحمل مادة الديزل،تصل كميتها 2.600 مليونين لتر، و40 طنا متريا من الغاز المسال منقولة على شاحنتين

