رئيس «الوطنية للتعليم التقني» يفتتح المعرض السنوي الثاني للمعاهد الفنية بمصراتة

افتتح الدكتور عادل زنداح، رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة تحت شعار (مهارة فنية .. إبداع .. تمييز) والذي يستضيفه مكتب المعاهد الفنية المتوسطة مصراتة وذلك على أرض معرض مصراتة الدولي.

حضر حفل الافتتاح الدكتور” محمد نوير” وكيل الهيئات والمراكز البحثية بوزارة التعليم و”إسماعيل الهاشمي” عضو المجلس البلدي مصراتة ومسؤول ملف التعليم.

كما حضر ” علي أبوستة ” عضو المجلس البلدي مصراتة و”د. علي السائح” عضو لجنة الإدارة بالهيئة ومدير إدارة الكليات التقنية و”أ. يوسف عريبي” عضو لجنة إدارة الهيئة كما حضر “م. صلاح الدين سلامة” مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة و”د. أبوعجيلة ميرة” مكتب التفتيش وضمان الجودة و”م. عادل طاهر الشويهدي” مدير مكتب التعاون الفني و”د. بلقاسم الجربي” مدير إدارة المعاهد التقنية العليا و “م. موسى الجطلاوي” مدير الشؤون الفنية. بالاضافة لحضور عدد من مدراء المكاتب المعاهد الفنية المتوسطة ومدراء الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة.

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