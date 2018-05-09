عميد بلدية براك الشاطئ يعلن بلوغ وضع البلدية الى درجة مأساوية بسبب إنعدام السيولة

ليبيا – قال عميد بلدية براك الشاطئ علي جلغم إن عدد سكان المدينة يقدر بما يقارب الـ 45 ألف نسمة حيث تحدها من الشرق بلدية الجفرة و من الشمال بلدية شويرف و الجنوب بلدية سبها أما من الغرب فتحدها بلدية القرضة.

جلغم أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج”موطني” الذي يبث عبر قناة”ليبا روحها الوطن”أمس الإثنين تابعتها صحيفة المرصد على أن البلدية تعاني من عقبات عديده منها مشكلة المياة و الصرف الصحي.

وأضاف عميد بلدية براك الشاطئ أن عدم توفير الميزانية جعل واقع المدينة مأساوي و بحالة متردية، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية و التعليمية تعتبر جيدة نوعاً ما على عكس القطاع الصحي داخلها.

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