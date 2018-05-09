مقتل مدني جراء انفجار لغم أرضي بمنزله وسط بنغازي

لقي المواطن محمد سلطان الجميعي البالغ من العمر 38 عامًا، حتفه جراء انفجار لغم أرضي بمحل إقامته بمنطقة وسط البلاد في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقالت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، إنَّ الجميعي قُتل جراء انفجار لغم أرضي أثناء دخوله إلى منزله رفقة شقيقه عبدالله بمنطقة وسط البلاد.

وأضافت البرغثي، أن محمد وصل متوفى إلى المستشفى، بينما شقيقه عبدالله لم يصب بأذى لأنه كان بعيدًا عن مكان انفجار اللغم الأرضي، بحسب تصريحها لبوابة الوسط اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن عشرات المدنيين لقوا حتفهم جراء الألغام الأرضية والمتفجرات الموجودة في منطقتي الصابري ووسط البلاد ببنغازي التي شهدت اشتباكات مسلحة السنوات الماضية.

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