7 سنوات من التآمر القطري على ليبيا.. والهدف: نهب ثرواتها

المتوسط:

جمهور واسع من الليبيين لم يكن يستوعب ما قامت به قطر تجاه وطنهم، من تآمر وفعل وشراكة مباشرة في تدمير ليبيا، أو حتى بعد مضي سنوات على لعبها ذلك الدور القذر بالمعنى السياسي بالطبع.

قطر .. عقدة النقص

عدم الاستيعاب والفهم، يعود إلى تلك العلاقة التي ربطت الدوحة بطرابلس وبشخص العقيد معمر القذافي، كعائلة حاكمة أو من خلال قوتها الضاربة الناعمة “قناة الجزيرة”، لكن الدوحة التي تعيش مركب نقص، إن كان ذلك بسبب صغر مساحتها أو قلة مواطنيها. لسبب ما كانت تعمل على الانتقام من ليبيا وتدمير دولتها، فكانت من منتجي موجة أحداث 2011، فوظفت بعض القوى خاصة قوى الإسلام السياسي لعلاقتها الوثيقة بها، من أجل الدفع بها لواجهة الأحداث كأدوات تخدم مشروعها .

هذه القوى التي لا تؤمن بالوطنية أرادت قطر من خلالها، وفائض الثروة لديها، أن تحكم سيطرتها على عديد من الدول العربية ذات الثقل، تعويضا عن مركب نقصها، من خلال توظيف قوى الإسلام السياسي والتطرف في مشروعها، كي تكون لاعبا كبيرا بجانب الكبار في الإقليم والعالم. وأي استعراض لدور قطر خلال تلك السنوات، نجد أنها تقف موضوعيا؛ وهي تتبنى تلك القوى ضد الديمقراطية والحرية وتداول السلطة، لأن تلك القوى لا تؤمن بالدولة المدنية ابتداءً، لأنها كما تقول ربانية.

نظام عائلي .. والديمقراطية

وهنا المفارقة؛ ففيما يجري التبجح بالحديث عن مساعدة الشعوب المنتفضة من أجل الحرية والديمقراطية والدولة المدنية وتداول السلطة، سرعان ما تنكشف الأكذوبة؛ لكن لمن ما يزال لدية عقل يعمل، ولعل أولها أن قطر إمارة تحكمها عائلة تعيش حالة انفصام بين ما تقوله للغير والواقع الذي تعيشه، ولعل أحد تجليات تلك الديمقراطية القطرية، أن شيخ قطر انقلب على أقرب الناس إليه، أي والده الذي مات منفيا.

ثم ما هي الحرية التي تبشر بها قطر، النظام المحكوم بتقاليد القرون الوسطى في الحكم وخارج سياق العصر، هنا النفاق سواء من قطر أو من تلك القوى التي تحتضنها الدوحة، لتخريب البلدان التي تنتمي إليها تلك القوى وخلق انقسامات مجتمعية وبشكل ممنهج.

وإذا ما اقتربنا أكثر، يكون السؤال، ماذا لدى قطر لتقدمه للشعب الليبي؟، أهي الحرية ؟ أو الديمقراطية أو النظام البرلماني أو الدستور ، أو الدولة أو المواطنة وفق ثنائية الحقوق والواجبات؟ وهل فاقد الشيء يعطيه؟

قطر النموذج!!

هنا نتساءل أيضا لماذا سعت قطر لتدمير ليبيا مع كل تلك العلاقات التي كانت تربط الدوحة بطرابلس؟ ولماذا دفعت قطر وشاركت بشكل مباشر؛ وعملت على تمكين قوى الإسلام السياسي من اختطاف وإن كان إلى حين المشهد السياسي ؟ وهل انتهت محاولات قطر من استهداف ليبيا عبر أدواتها التي ارتضت أن تكون كذلك؟ ولماذا أصرت قطر على وضع فيتو على تشكيل جيش وطني؟

يمكن فهم ذلك عندما نعرف أن قطر لم تكتف بدور المشارك عن بعد في ليبياـ لكنها لعبت الدور الأساسي عبر التدخل المباشر بخلاف كل الدول العربية التي طالتها حمى ما سمي بالربيع العربي، وفي هذا ذكرت الكثير من التقارير أن قطر كانت تعد مسبقا للتدخل في ليبيا الغنية بالنفط والثروات المعدنية والمساحة الشاسعة وعدد السكان القليل، بالنسبة لهذه الثروات إضافة لموقعها الجيواستراتيجي بالغ الأهمية.

أبعد من ذلك

نوايا قطر المبيتة أكدها محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عبر تدوينة بموقع “تويتر” من أن العقيد معمر القذافي عنف حمد في مكالمة، مطالبًا بترك تونس لأهلها دولة نامية وشعب له مطالب عادلة، بدلاً من تحطيم الاقتصاد وتفشى الإرهاب، موضحًا أن الرد على القذافي جاء في الليلة نفسها عبر تميم مبلغًا سيف الإسلام القذافي، أن الدور على ليبيا وملفها أصبح جاهزًا، لكن التعويل على هذه الرواية كسبب مباشر لا يبدو كافيا، مع كل هذا الحقد والدمار الذي لحق بليبيا وأهلها، لأن الأمر يبدو أبعد من ذلك.

ولعبت قطر دورا عدوانيا، كبيرًا في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي مهَّد لقرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي على ليبيا.

وكانت قطر أول دولة عربية توافق على القيام بطلعات جوية في المنطقة، ولم يتوقف الدوحة عن هذا الحد، بل بدأوا في توريد السلاح للمليشيات التي تشكلت على الرغم من الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا.

قطر تقود “الثوار”

الوجود العسكري القطري المباشر في ليبيا، كشف عنه رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن حمد بن علي العطية، خلال اجتماع “لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا”، في 26 تشرين أول(أكتوبر) 2011، حيث كشف العطية عن أن مئات الجنود القطريين شاركوا على الأراضي الليبية في العمليات إلى جانب “الثوار”، وتركز دورهم خصوصاً على التنسيق بين الحلف الأطلسي و”الثوار”. وقال: “إن قطر أشرفت على خطط الثوار لأنهم مدنيون، وليس لديهم الخبرة العسكرية الكافية، لقد كنا نحن حلقة الوصل بين الثوار وقوات الناتو”.وأضاف: “كنا متواجدين بينهم، وكان عدد القطريين على الأرض بالمئات في كل منطقة”، مشيراً إلى أنهم كانوا يديرون عمليات التدريب ويوجهون “الثوار” ويحددون الأهداف.

وفي سياق الدور القطري في تدمير الدولة الليبية كشف موقع ويكيليكس عن وثيقة مسربة بتاريخ 18 آذار(مارس) 2011، أي بعد نحو شهر من اندلاع الأحداث في ليبيا، ترصد نية قطر للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا، وهذا يكشف أن السيناريو التي أعدته قطر مع أدواتها في ليبيا قد سبق أحداث فبراير، بل إن صحيفة “أرغومنتي نيديلي” أشارت إلى أن القوات القطرية التي شاركت في الحرب على ليبيا لعبت دورا أساسيا في التخلص من القذافي.

واستندت الصحيفة في تأكيدها هذا على معلومات جمعتها سفينة تجسس روسية كانت ترابط قـبالة السواحل الليبية.

هل قتلت القذافي؟

وذكرت الصحيفة أن السفينة تمكنت من اعتراض مكالمة أجراها قائد القوات القطرية مع أمير قطر شخصيا وأخبره فيها بصريح العبارة أنه شخصياً أجهز على العقيد الجريح، وأضافت أن الأمير أثنى على الضابط ووعده بمكافأة مجزية.

وتشير المكالمات التي اعترضتها سفينة التجسس الروسية إلى أن القوات القطرية عثرت على وثائق تثبت أن القذافي مول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي .

وفي تقرير أرسل إلى هيلاري كلينتون، وزير الخارجية وقتها، أشار التقرير إلى النية القطرية لاستخدام القوة في الأزمة الليبية، وأنها تسعى لإقناع الغرب بالتدخل العسكري في ليبيا ضد نظام القذافي.

قطر.. لا للجيش

وفي سياق الأجندة القطرية في ليبيا كانت قطر تمارس دور صاحب الشأن المعني بترتيب الوضع في ليبيا كمقرر، وهو ما كشفه محمود جبريل رئيس الحكومة الانتقالية الذي قال “كنت أتحدث في باريس في أيلول(سبتمبر) 2011 عن عزمنا على جمع السلاح وإلغاء التشكيلات المسلحة فردّ عليّ (أمير قطر) أمام الملأ بأنّ الثوار لا يلقون سلاحهم، ثم تحدث إليّ ( جبريل) في لقاءات أخرى وقال: يجب أن تستمر كرئيس لوزراء ليبيا، باستثناء الجيش والداخلية فاتركهما جانباً، وإذا كنت قلقاً من التشكيلات المسلحة فأنا كفيل بجمع السلاح منها خلال 24 ساعة سواء في طرابلس أو في مصراتة”.

حديث أمير قطر يعني أنه صاحب السلطة الفعلي آنذاك، ولعل في حديث عبدالقادر غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي من أن “التدخل القطري في ليبيا كان واضحا منذ أول يوم لثورة فبراير بتقديمها الدعم المالي والسلاح لأمراء الجماعات المتطرفة في ليبيا وأن رئيس الأركان القطري تجاوز رئيس الأركان الليبي وقتها عبدالفتاح يونس بل أكاد أجزم ( يقول غوقه) أن قطر هي من حرض على قتله لأنها كانت لا تريد قيام مؤسسة عسكرية في ليبيا عقب انتهاء الثورة”.

دولة ميليشيات

مشروع قطر في ليبيا كان ضد وجود مؤسسة عسكرية ، لكي يتم فتح المجال للمليشيات حتى تبقى كل خيوط اللعبة في يد قطر، عبر التمويل والتسليح وتكوين المجموعات المسلحة ، وضمن هذه الأجندة لم يتوقف تمويل دولة قطر للجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا ودعمها للميليشيات المتطرفة بالمال والسلاح منذ أحداث 17 شباط (فبراير) عام 2011، وبلغ حجم التمويل الذي وصل من الدوحة إلى تلك الجماعات منذ 2011 حوالي 750 مليون يورو.

دعم الدوحة لتلك الجماعات والميليشيات بدأ عبر المجلس العسكري طرابلس، وهو الدعم الذي لم يقتصر على الأسلحة والعتاد فحسب، بل تعداها إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكري طرابلس عبدالحكيم بلحاج حتى دخل باب العزيزية تحت غطاء طائرات الناتو.

وجاء الدعم القطري كذلك من خلال دعم شخصيات من أطياف مختلفة، مثل رجال دين، ومنهم “صديق قطر” علي الصلابي وعبدالحكيم بلحاج وعبدالباسط غويلة، وعناصر إرهابية معروفة ورجال أعمال.

وقامت قطر بدعم كتيبة “راف الله السحاتي” التابعة لإسماعيل الصلابي، شقيق علي الصلابي، في بنغازي.

وعملت هذه الجماعة، التي تتبنى الفكر المتطرف والتي قامت قطر بتنظيم دورات عسكرية في الاستطلاع وإدارة العمليات لبعض أفرادها في أواخر 2011، جنبا إلى جنب مع جماعة أنصار الشريعة في المدينة، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من عمليات الاغتيال والسيارات المفخخة.

حتى المنظمات الإرهابية

كما قامت قطر بدعم أنصار “الجماعة الليبية المقاتلة” في درنة، فكانت ترسل الجرافات من ميناء مصراته إلى مقاتلي مجلس شورى درنة الإرهابي.

وفي مجال دعمها للإرهاب في ليبيا، قال مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، عام 2014«عثرنا على رسالة كتبتها هيلارى كلينتون لمدير حملتها الرئاسية الراهن «جون بوديستا» فى مطلع عام ٢٠١٤، أى بعد مغادرتها منصب وزيرة الخارجية بقليل، “تكشف أن واشنطن كانت على علم بتمويل حكومة قطر ودولة أخرى لتنظيم «داعش الإرهابى بليبيا».

بذرة الشر

إن بذرة الشر التي زرعتها قطر عبر أدواتها ما تزال تشكل خطرا يتهدد مستقبل ليبيا، خاصة إذا كان مركز التوجيه والإرشاد لهؤلاء في الدوحة، ولعل مشهد تفجير مفوضية الانتخابات في طرابلس ورثاء وسام حميد في أكثر من مدينة، وتلك الأصوات التي خرجت تندد بعملية تحرير درنة من الإرهاب الذي دعمته قطرـ يشير بإصبع الاتهام إلى قطر لأنها منتج كل هذا الإرهاب، وهو في الوقت نفسه ، يكشف طبيعة التحدي الذي يواجه الوطنيين الليبيين في مواجهة مشروع وقوى التطرف والإرهاب في ليبيا وداعميها.

The post 7 سنوات من التآمر القطري على ليبيا.. والهدف: نهب ثرواتها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية