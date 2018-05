“مالية الوفاق” تكشف قيمة مرتبات الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية

المتوسط – سامر أبو وردة

كشف رئيس قسم القطاعات في إدارة الميزانية بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، غسان سلامة، عن تضاعف حجم مرتبات العاملين بالدولة 3 أضعاف ما كان عليه عام 2010، مشيراً إلى بلوغه نحو 26 مليار دينار، بعد أن كان 9 مليار دينار، عام 2010.

وأضاف غسان سلامة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن هناك تفاوتاً كبيراً وواضحاً في الرواتب الأساسية، بين موظفي الدولة الليبية، مضيفاً أن الموظف في وزارة المالية، على سبيل المثال، يتقاضى 700 دينار، بينما يتقاضى موظفي الجهات الرقابية، ومجلس الوزراء 4 أضعاف الراتب المذكور.

وأوضح سلامة، أن مرتبات أعضاء البعثات الدبلوماسية تتراوح ما بين 8000 – 16000 دولار، شاملة العلاوات، فيما يتقاضى بعض السفراء 20000 دولار، مضيفاً أن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، يتقاضى 12000 دينار شهرياً، ويتقاضى وزراء حكومة الوفاق 9000 دينار، بينما يتقاضى وكلاء الوزارات 7000 دينار.

وقال سلامة، إن الكادر الوظيفي للعاملين بالدولة قد بلغ 1.700000 شخص، مشيراً إلى أنه يلزم تدبير ما يزيد عن 30 مليار دينار، لكي يتساوى جميع العاملين عند راتب 1500 دينار، وهو أمر يصعب تحقيقه، بحسب قوله، في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا، وخاصة أن اقتصاد الدولة ريعي، لافتاً إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية تصل بالكاد إلى نحو الـ 30 مليار دينار.

وأكد سلامة أنه لابد من أن يلجأ الناس إلى العمل في القطاع الخاص، للحصول على رواتب تكفي احتياجاتهم، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستطيع حل أزمة تدني الرواتب.

