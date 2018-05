لجان البرلمان العربي تناقش الأزمة الليبية في المغرب

المتوسط :

بحثت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، بمقر البرلمان المغربي في العاصمة المغربية الرباط ملف الأزمة الليبية ودراسة مقترح حول تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الاموال العربية للعالم العربي.

وقال مدير مكتب البرلمان العربي بمجلس النواب الصادق الدرسي، في تصريحات مرئية أن الاجتماع، حضره النائب عبدالسلام نصية، حيث بحثا عددا من بنود جدول الأعمال قبل عرضها على البرلمان العربي في جلسة اليوم الأربعاء، من أهمها دعم مجهودات البعثة الاممية في إيجاد حل توافقى للأزمة السياسية في ليبيا بما يحافظ على النسيج الاجتماعي.

