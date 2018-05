المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، بوزير خارجية حكومة الوفاق السيد “محمد سيالة”، أمس الثلاثاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الاستشاري، في تدوينه له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، أن الاجتماع تناول مناقشة التطورات الأخيرة للوضع في مدينة درنة، مؤكدين على ضرورة نبذ العنف والتمسك بطاولة الحوار والحل السياسي للأزمة الليبية.

