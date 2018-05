المتوسط :

ابدى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، أمس الثلاثاء ، تحقظه على مسألة تمثيل ملتقى المؤتمر الجامع، معتبرا أنها لا تمثل التوزيع الديموغرافي والجغرافي كما يجب.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر المجلس في طرابلس بممثل منظمة الحوار الإنساني “رومين قراندجين” الذي أكد على أن تكون الشمولية إحدى سمات هذا الملتقى، بمشاركة الجميع بكافة أطيافهم في المؤتمر مبديا رغبته في أن تكون المنظمة طرفًا داعمًا لما يفعله الليبيون، لا أن تكون طرفًا أساسيًّا في القرار السيادي،مضيفا بأن المنظمة تسعى دوما لكسب ثقة جميع الأطراف للوصول إلى وقف لإطلاق النار أو تهدئة أو إخراج مدنيين من مناطق النزاع.

وأضاف “قراندجين” أن لقاءات جنيف مثمرة ، مشيرا إلى دور المنظمة في تنظيم أول لقاء بين مصراتة والزنتان، فضلا عن دعمها للحوار الليبي الليبي.

The post “المشري” لــ “ممثل منظمة الحوار الإنساني”: اتحفظ على تمثيل ملتقى المؤتمر الجامع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية