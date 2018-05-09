عماري يبحث تطورات الأوضاع في درنة

استقبل عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس المحلي لمدينة درنة وضواحيها، عوض لعيرج، لبحث تطورات الأوضاع في درنة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديون رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، تقديم شرحاً للأوضاع التي تعيشها المدينة، وما تعانيه من ويلات جراء الأعمال العسكرية الدائرة الآن حولها، واستهداف المدينة وإلحاق الضرر بها، ناهيك عن الحصار، حيث طالب لعيرج المجلس الرئاسي التدخل لوقف إطلاق النار لتجنيب المدينة الدمار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي بها.

نم جهته، أعرب عماري على موقفه الداعم لمدينة درنة وأهلها واستنكاره الشديد لصمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي حول ما يجري في المدينة، وأكد بأنه يعمل على اتخاذ حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ما يلزم من قرارات لوقف إطلاق النار، حماية للمدنيين، عملا بأحكام القانون الإنساني الدولي، وبنود الاتفاق السياسي ومخاطبة الجهات الدولية بالخصوص.

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