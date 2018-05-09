بوابة افريقيا الاخبارية تستطلع اراء اهل درنه بعد خطاب المشير حفتر

أجرت بوابة أفريقيا الإخبارية استطلاع حول أراء أهل درنة بعد خطاب المشير بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة وبدء العمليات العسكرية للجيش لتطهير المدينة الجماعات الارهابية المسيطرة عليها وما الذي يستطيعون فعله لو سيطر الجيش على منطقة الحيلة والفتايح .

وفي هذا الصدد تعددت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض ومحايد تجاه دخول الجيش للمدينة .

فقد قال محمد احمد احد سكان درنه أن من أراد السلام فنحن أهل السلم ومن أراد الحرب فنحن لها وكل طرف يحدد ماذا يريد.

وأشار في معرض حديثه لبوابة افريقيا الاخبارية إلى انه لا يستطيع أحد التكهن برد فعل أهل درنة ، معتقدا بحسب رأيه أن الأهالي بالمدينة سيكونوا داعمين للجيش .

وبدوره اعتبر احد الشباب القاطنين بوسط المدينة أن خطاب المشير حفتر هو في غاية المنطقية وفي مستوي رجل يعي معني الدولة الحقيقية وانه رجل أوضح للعالم أن الخلاف مع التيارات الإرهابية المتواجدة وليس مع المجتمع الدر ناوي .

وقال أن المشير حفتر أوضح ان هناك مؤسسة ترحب بكل أطياف ليبيا حيث لا وجود للتقاسم الجهوي او المناطقي فيها.

وأضاف انه بالنسبة آهل درنه ينقسمون لثلاث فئات ، منهم من هو صاحب فكر لا يستسلم وليس له إلا القتال ، ومن هو ليس معهم بل يكافح من اجل عيش الحياة ويخشي أضرار الحرب ، وهناك من استفاد من الجماعات المتطرفة وعمل معم فيقوم بالتأجيج والفتن وإشعال النار لكي لا تستقر المدينة وتكون ضمن مدن ليبيا الآمنة والمزدهرة.

وقال انيس علي محمد احد أهالي درنه انا رأي في هذا الموضوع واضح من البداية حيث أنني ضد الحرب ومع التسليم والتصالح وحلحله الأمور بعقلانية ورجاحة لان الحرب ليست في صالح احد وستسيل فيها دماء وتشريد وخراب ودمار .

وأضاف نحن على أبواب استقبال شهر مغفرة ورحمه وعتق من النار والناس يعانون من الفقر وعازه ماليه .

وأما عن موقف أهالي درنة من دخول الجيش ؟. أوضح أنيس قائلا أن الناس ليس لها نيه للحرب ولكن اذا كان الجيش منظم وذو قياده رصينة وواعية فإنهم لن يمانعوا من دخوله اما إذا وجدوا العكس في عدم احترام مقدرات وحرمات الناس فنحن نعرف أهل درنه جيدا بما فيهم النساء لن يرضوا بان تهان كرامتهم وسيدافعون عن أنفسهم.

ومن جهته أبدى مواطن آخر من المدينة تأييده لخطاب المشير حفتر بشأن دخول الجيش لدرنه بالقول أنا مؤيد لحديثه لأنه ليس هناك حل آخر.

كما عبر عن تقديره للتعليمات الصادرة من المشير حفتر بخصوص معاملة المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم بالقول : لقد أعجبني تعليمات المشير حفتر بخصوص الحذر من معاملة المدنيين والمحافظة على أملاكهم وأملاك المدينة.

واعتبر المواطن بحسب رأيه أن أهل درنه لا حول لهم ولا قوة ، وانه يخشى من بعض التجاوزات عند دخول الجيش .

وقال في ختام حديثه هناك بعض المناطق منها باب طبرق مثلا نتوقع منهم مساندة فعالة للجيش ولكن المناطق المكتظة مثل الجبيلة والمغار نتوقع منها ردة فعل لأنها مختلطة كثيرا ويوجد فيها بؤر لأتباع الجماعات الإرهابية .

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