بالصور | بلدية بنغازي تستكمل تركيب 31 فصل دراسي متنقل بعدة مناطق متضررة 

ليبيا – قام مكتب المشروعات ببلدية بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بتركيب 31 فصل دراسي متنقل بعدة مناطق بالبلدية .

ووفقاً لإيجاز صحفي تلقته منها المرصد الثلاثاء ، قالت بلدية بنغازي ان العملية تأتي سعياً منها لإعادة الاستقرار للمناطق والإحياء المتضررة بناءً على مذكرة التفاهم ما بين عميدها ومنظمة اليونيسيف.

بلدية بنغازي أوضحت وفقاً لمكتبها الإعلامي أنه تم توزيع هذه الفصول الدراسية المتنقلة على النحو التالي:

(10) فصول دراسية متنقلة بمدرسة برقة بمنطقة القوارشة و(4) فصول دراسية متنقلة بروضة البراءة بمنطقة الليثي شارع الحجاز.

(4) فصول دراسية متنقلة بمدرسة الحليس في كابو نازحي تاورغاء وتركيب عدداً من المكيفات بالإضافة لإنشاء 3 دورات مياه وكذلك خزان للمياه الصرف الصحي.

(4) فصول دراسية متنقلة بمدرسة شعماش و إنشاء 6 دورات مياه و صيانة الأخرى.



(4) فصول دراسية متنقلة بمدرسة قنفودة وصيانة 6 دورات مياه (5) فصول دراسية متنقلة بمدرسة سيدي منصور وصيانة دورات المياه و الانتهاء من أعمال إنشاء سياج خراساني بلغ طوله 100 متراً.



وأكدت بلدية بنغازي على سعيها لتوفير عدة فصول دراسية متنقلة إضافية لبعض المناطق المتضررة الأخرى.

المرصد – متابعات

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