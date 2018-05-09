الناطق باسم المجلس الرئاسي يعلن موعد مباشرة لجنة عودة مهجري الخارج لأعمالها

ليبيا – قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن لجنة التحقيق تواصل أعمالها المكثفة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات بمتابعة مستمرة من السراج وإشراف مباشر من وزير الداخلية.

السلاك أشار خلال مؤتمره الصحفي الإسبوعي المنعقد بالمركز الإعلامي برئاسة الوزراء إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات بالتوازي مع التحقيقات.

و نقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسي على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري.

أما بخصوص الملف المالي، أكد السلاك على تحويل وزارة المالية مرتبات أشهر (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل) إلى المصرف المركزي بمختلف القطاعات الحكومية على مستوى ليبيا بالكامل.

و فيما يتعلق بملف الفساد، أفاد السلاك أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته لفتح تحقيق في اتهامات بالفساد طالت عددا من المسؤولين للتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها في حال ثبوتها مع التأكيد على دعمه لجهود مكافحة الفساد.

و بشأن ملف المهجرين ، قال السلاك إن لجنة متابعة شؤون المهجرين في الخارج ستبدأ في مباشرة أعمالها وعقد اجتماعاتها بدءً من الأسبوع القادم ليتم التواصل المباشر مع هؤلاء وتسوية أوضاعهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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