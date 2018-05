مدير أمن رأس لانوف يكشف أماكن قدوم الإرهابيين ويطالب بتفعيل جهازي الأمن الداخلي والخارجي

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح مدير مديرية أمن رأس لانوف، العقيد عبد السلام الحسوني، أن بوابة التسعين، التي تم استهدافها بسيارة مفخخة أمس الثلاثاء، تقع على مسافة 80 كم غرب مدينة رأس لانوف، وعلى بعد 90 كم شرق مدينة سرت، مضيفاً أنها تتبع الحدود الإدارية لمديرية أمن رأس لانوف.

وكشف العقيد عبد السلام الحسوني، في تصريحات تليفزيوينة رصدتها “المتوسط”، عن الحصيلة النهائية لعملية التفجير، حيث خلّف التفجير قتيلين، أحدهما يتبع الكتيبة 115 مشاة، التابعة للجيش الوطني، والآخر مدني تصادف مروره وقت العملية، فضلاً عن 3 جرحى، تم إسعافهم في مستشفى بن جواد.

وأكد الحسوني، أن العناصر الإرهابية والسيارات المفخخة تأتي عادةً عبر الصحراء، وليس عن طريق الساحل، مشيراً إلى أنهم قد أتوا، في التفجير السابق قبل أشهر، من جيوب عبر وادي الأحمر.

وأشار إلى أنه قد تم حصر جميع الأجانب الموجودين بمنطقة خليج السدرة، من قبل مديرتي أمن رأس لانوف وسرت، مطالباً وزارة الداخلية بتقديم إمكانيات أكبر، وتزويد البوابات بكاميرات للمراقبة، وتسيير دوريات صحراوية، من أجل تجنب تكرار مثل هذه العمليات.

وتابع “لابد أن يتحمل المواطن المسؤولية، وأن يكون على درجة من الوعي واليقظة، بحيث يقوم بالإبلاغ عن أي سيارة مشتبه بها”

كما طالب الحسوني، بتفعيل كلا من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز الأمن الخارجي، لافتاً إلى دورهما المهم في توفير المعلومات وتتبع العناصر الأجنبية.

كما أكد أيضاً على وجود تنسيق وتعاون بين الأجهزة الأمنية، الأمر الذي كان له دور في إفشال عملية تفجير سيارة مفخخة في منطقة أم القنديل، أمس الثلاثاء، فى مدينة سرت، لافتاً إلى أنه تم تتبع أثر الإرهابي، قائد السيارة، والتعامل معه وتصفيته.

