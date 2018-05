اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة مصراتة و«مركز بحوث» تاجوراء

في إطار التعاون بين مركز الطاقات المتجددة بجامعة مصراتة ومركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بتاجوراء، تم صباح يوم الأحد، بمقر مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بتاجوراء، التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين المركزين.

حيث تشمل الاتفاقية التعاون، استفادة كل طرف من الخبرات والإمكانات المتاحة عند الطرف الآخر من ورش ومعامل ومكتبات وغيرها، النشر المشترك وتبادل المعلومات والبيانات العلمية، سواء كانت في صورة بيانات أو برامج حاسوب أو كتب أو مجلات علمية أو غيرها.

تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض العلمية والاجتماعات والأنشطة المشتركة، على أن يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بشأن هذه الأنشطة، التدريب والتأهيل للطرفين كل حسب الإمكانات المتوفرة.

