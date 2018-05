المتوسط:

قام مكتب المشروعات ببلدية بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بتركيب 31 فصل دراسي متنقل بعدة مناطق بالبلدية .

وقالت بلدية بنغازي في بيان لها، إن العملية تأتي سعياً منها لإعادة الاستقرار للمناطق والإحياء المتضررة بناءً على مذكرة التفاهم ما بين عميدها ومنظمة اليونيسيف.

