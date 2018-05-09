345 أسرة نازحة من أوباري تعيش وضعاً صعباً في بني وليد

تابع مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” في بني وليد أوضاع النازحين من أهالي أوباري بالمدينة ولاحظ خلال متابعته ان نازحي أوباري يعيشون أوضاعا معيشية صعبة ويفتقدون لأبسط الاحتياجات الأساسية وسبل الحياة.

وحسب تصريح رئيس جمعية وادي الخير للأعمال الخيرية والتطوعية ببني وليد وبعد ما قاموا بزيارة الى الأحياء التي تتواجد بها الأسر النازحة من اوباري لحصر وتقييم الوضع المعيشي والصحي لهذه الأسر والعمل على وضع خطة لمساعده هذه الأسر البالغ عددها أكثر من 345 حسب مأتم حصره خلال الأسبوع الحالي قال “للأسف انه وحسب التقييم الأولي لوضع هذه الأسر فإن 60‎%‎ من هذه الأسر تعيش وضعا معيشيا وصحيا صعبا للغاية ونسعى الى مساعده هذه الأسر في أقرب وقت ممكن وقبل حلول شهر رمضان المبارك”.

يذكر ان هذه الأسر النازحة من مدينة اوباري الواقعة في أقصي الجنوب الليبي والتي لجأت الى مدينة بني وليد بعد الأحداث والاشتباكات الدائرة هناك خلال عام 2016 ولَم تعد الى مدينتها لمخاوف من الانتقام بالإضافة الى عدم توفر سبل الحياة والعيش في اوباري.

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