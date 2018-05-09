مجلس الدولة يدعو إلى ضرورة وقف التحشيد العسكري على مدينة درنة

دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب والبعثة الأممية والمجلس الرئاسي والمنظمات ذات العلاقة، الى ضرورة وقف التحشيد العسكري، ومعالجة تداعيات ما وصفه بـ”الحصار الجائر على المدنيين بدرنة”، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية من دواء وغذاء وسلع ضرورية للمدينة، وتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية والأدوية، وتسهيل دخول وخروج أهالي درنة وعدم التعرض لهم، أو وقوعهم تحت أي تمييز بسبب هويتهم.

وأكد المجلس الأعلى في بيان له، بشأن أحداث درنة، يوم الثلاثاء، على موقفه “الراسخ” لضرورة محاربة الإرهاب والقضاء عليه بمختلف الوسائل، وفقا لما تنص عليه الفقرة 17 من المبادئ الحاكمة لاتفاق الصخيرات.

وتوجه المجلس إلى القبائل المجاورة لمدينة درنة وكل قبائل برقة، واصفا إياهم بمن ساهموا على مر تاريخ ليبيا المعاصر، في ترسيخ السلم الاجتماعي، وطالبهم بالتدخل العاجل وتجنيب المدينة وأهلها المدنيين ويلات هذه الحرب.

كما دعاهم للمساهمة مع “مؤسسات الدولة”، والمجتمع الدولي في رفع الحصار عن المدينة، والبحث عن حل سلمي تحت ما وصفه البيان بـ”شرعية الدولة الليبية.”

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