عماري يبحث مع رئيس المجلس المحلي درنة الوضع العام في المدينة

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، مع رئيس المجلس المحلي لمدينة درنة عوض لعيرج، الأوضاع في مدينة درنة.

ووفقاً لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، تخلل اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، ما تعانيه المدينة جراء الأعمال العسكرية الدائرة حولها، واستهدافها وإلحاق الضرر بها.

من جهته، أكد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، على موقفه الداعم لمدينة درنة وأهلها ، مستنكراً صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي حول ما يجري في المدينة، داعياً إلى وقف إطلاق النار، وحماية للمدنيين، عملا بأحكام القانون الإنساني الدولي، وبنود الاتفاق السياسي ومخاطبة الجهات الدولية بالخصوص.

كما وناقش الجانبان خلال اللقاء، مخصصات المجلس المحلي درنة المالية التي ستسهم في حلحلة ما تعانيه من مختنقات.

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