افتتاح فرع لقوة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطى

أعلنت قوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق افتتاح فرع لها بالمنطقة الوسطى يكون مقرها الإداري بمدينة الخمس.

وأفادت القوة على صفحتها الرسمية، الاثنين، أنها باشرت توزيع الدوريات على طول الطريق الساحلي الممتد من مدينة سرت إلى القره بولي؛ للحد من انتشار الجريمة، وتأمين المسافرين على الطريق، وفقا للقوة.

وفي سياق متصل قال الملازم أول محمد القابسي في تصريحات إعلامية، إن القوة ستقيم بوابات في المرحلة القادمة؛ لتشمل مناطق قماطة والخمس ومسلاتة وزليتن ومصراتة وسرت.

يذكر أن قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق مكلفة بتأمين المنطقة الوسطى التي تشمل 7 مديريات، من القره بوللي غربا إلى سرت شرقا.

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