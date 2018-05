المتوسط:

استأنفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين، أعمال إجلاء المهاجرين من ليبيا، إذ نقلت فى رحلات جوية 132 لاجئا وطالب لجوء، معظمهم إريتريون، إلى النيجر لتوطينهم فى بلد ثالث.

وسبق أن أجلت المفوضية نحو 1000 لاجئ وطالب لجوء إلى النيجر، لكن العملية توقفت بسبب تأجيل توطينهم فى دول غربية.

وكان بضع مئات من اللاجئين وطالبى اللجوء قد نقلوا من ليبيا مباشرة، لكن الأعداد تراجعت بسبب إخلاء معظم السفارات الغربية فى ليبيا عام 2014.

وقال عمر بوغرسة المسئول بالمفوضية، إن هناك رحلة إجلاء أخرى مقررة من ليبيا إلى النيجر الأسبوع المقبل، حيث تتم كل فترة معينة عملية نقل اللاجئين على حسب الظروف المتاحة من الدولة الليبية والدولة الثالثة التى يتم إرسال اللاجئين لها، مثل النيجر حاليا”.

وأضاف “بوغرسة” «أن ثمة مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء فى ليبيا، ووصل بعضهم أملا فى العبور إلى أوروبا بحرا، ويمر كثير منهم بظروف رهيبة وإساءة معاملة منها العمالة القسرية والتعذيب لدى وقوعهم فى أيدى شبكات التهريب والعصابات المسلحة فى ليبيا».

The post الأمم المتحدة تستأنف إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى النيجر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية